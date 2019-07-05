Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич подал на арбитраж

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подал заявку на арбитраж, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Колин Стивенсон.



В ближайшее время станет известен список всех игроков, подавших заявки, а также даты рассмотрения арбитражных слушаний по контрактам хоккеистов. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.



В минувшем сезоне 24-летний Бучневич провёл 64 матча в регулярном чемпионате, забросил 21 шайбу и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «-10» и 13 минутах штрафного времени. Уроженец Череповца, выступающий за «синерубашечников» с 2016 года, установил личный рекорд по количеству результативных бросков за сезон.

«Проиграл спор – надел майку сборной США. Зачем обсуждать, что я не патриот?» Павел Бучневич – о сезоне, американском подкасте, критикующем Россию, и своём нашумевшем проигранном споре во время МЧМ.