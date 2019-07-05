Главный тренер «Питтсбурга» Салливан подписал с клубом новый контракт

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подписал новый контракт. Как сообщает официальный сайт «пингвинов», соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
Под руководством Салливана клуб из штата Пенсильвания дважды кряду побеждал в розыгрыше Кубка Стэнли (2016, 2017). Специалист стал первым наставником, кому удалось выиграть два титула подряд, со времён Скотти Боумэна, побеждавшего с «Детройт Ред Уингз» в 1996 и 1997 годах.
51-летний уроженец штата Массачусетс возглавил «Пингвинз» в декабре 2015 года, после того как команда потерпела пять поражений в семи матчах и опустилась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. По итогам сезона клуб стал обладателем Кубка Стэнли.
В минувшем сезоне «Питтсбург» вышел в плей-офф, но завершил выступление после первого раунда, проиграв в четырёх матчах «Нью-Йорк Айлендерс».
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