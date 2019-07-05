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«Ванкувер» заключил однолетний контракт с нападающим Лейво

«Ванкувер» заключил однолетний контракт с нападающим Лейво
Хоккей / НХЛ 0

«Ванкувер Кэнакс» подписал однолетний контракт с нападающим Джошем Лейво, информирует официальный сайт канадского клуба. По условиям договора, форвард заработает $ 1,5 млн.

В минувшем сезоне 26-летний Лейво выступал за два клуба. Регулярный чемпионат он начинал в составе «Торонто Мэйпл Лифс», а затем перебрался в «Ванкувер». Всего провёл 76 матчей, забросил 10 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «+5». Лейво установил личный рекорд по матчам, голам, передачам и очкам.

Лейво выбран «Торонто» на драфте-2011 под общим 86-м номером. «Ванкувер» приобрёл игрока в декабре 2018 года в результате обмена. За шесть сезонов в НХЛ Лейво принял участие в 133 матчах и набрал 46 (22+24) очков при 52 штрафных минутах.

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