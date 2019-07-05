Пакетт заключил с «Тампой» контракт на $ 3,3 млн

Нападающий Седрик Пакетт, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил двухлетний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Джо Смит. По его информации, годовая зарплата игрока составит $ 1,65 млн.



В сезоне-2018/19 25-летний форвард провёл 80 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 13 результативных бросков и четыре голевые передачи при показателе полезности «+7» и 80 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету игрока одна заброшенная шайба в четырёх матчах.



«Тампа» выбрала Пакетта на драфте-2012 под общим 101-м номером. Игрок провёл в составе «молний» шесть сезонов.



«Лайтнинг» стали лучшей командой прошедшего регулярного чемпионата, но потерпели неожиданное поражение в четырёх матчах в первом раунде плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс».



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