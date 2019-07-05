Латвийский форвард Гиргенсонс продлил контракт с «Баффало»
Нападающий Земгус Гиргенсонс подписал однолетний контракт с «Баффало Сэйбрз», сообщает официальный сайт клуба. По условиям договора, 25-летний хоккеист заработает $ 1,6 млн.
В минувшем сезоне 25-летний уроженец Риги провёл 72 матча в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-11» и 17 минутах штрафного времени.
Гиргенсонс выбран в первом раунде на драфте-2012 под общим 14-м номером. В НХЛ провёл 420 матчей за «Баффало» и набрал 119 (49+70) баллов при 120 штрафных минутах. В 2015 году хоккеист принял участие в Матче звёзд. Земгус защищал цвета сборной Латвии на Олимпийских играх в Сочи (2014), а также принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2012 года.
«Вегас» обменял Колина Миллера в «Баффало»
- 5 июля 2019
-
21:16
-
21:04
-
20:43
-
20:13
-
20:02
-
19:50
-
19:19
-
18:37
-
18:22
-
17:25
-
16:33
-
16:14
-
15:43
-
14:45
-
14:11
-
13:39
-
13:01
-
12:39
-
12:07
-
11:21
-
11:10
-
10:36
-
09:52
-
09:27
-
09:05
-
08:34
- 4 июля 2019
-
23:42
-
22:55
-
22:20
-
21:45
-
21:09
-
20:47
-
20:27
-
19:57
-
19:40
Партнерский контент