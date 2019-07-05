Латвийский форвард Гиргенсонс продлил контракт с «Баффало»

Нападающий Земгус Гиргенсонс подписал однолетний контракт с «Баффало Сэйбрз», сообщает официальный сайт клуба. По условиям договора, 25-летний хоккеист заработает $ 1,6 млн.



В минувшем сезоне 25-летний уроженец Риги провёл 72 матча в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-11» и 17 минутах штрафного времени.



Гиргенсонс выбран в первом раунде на драфте-2012 под общим 14-м номером. В НХЛ провёл 420 матчей за «Баффало» и набрал 119 (49+70) баллов при 120 штрафных минутах. В 2015 году хоккеист принял участие в Матче звёзд. Земгус защищал цвета сборной Латвии на Олимпийских играх в Сочи (2014), а также принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2012 года.

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