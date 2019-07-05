Хабибулин — о Кочеткове: уже видно, что у парня есть характер

Олимпийский чемпион Николай Хабибулин, работающий в лагере развития СКА, поделился мнением о молодом голкипере команды Петре Кочеткове. «Армейцы» выменяли вратаря у «Сочи» в мае нынешнего года.
«Тяжело что-то сказать по будущему Кочеткова — я не провидец. Но парень работает, старается, и это уже хорошо для начала. Ну а дальше… За три дня тренировок тяжело сказать, но то, что у него есть характер, уже видно.
В играх из вратарей я видел только Аскарова. Смотрел пару его матчей. Первая встреча, с американцами, у него получилась неудачной, но вторая очень понравилась.
Тренерская карьера? Пока таких серьёзных планов не ставлю. Поживем — увидим», — цитирует Хабибулина официальный сайт СКА.
19-летний Кочетков ранее выступал за «Ирбис», «Дизелист», «Дизель» и «Капитан», в КХЛ дебютировал в составе ХК «Сочи» 1 октября 2018 года в игре с «Йокеритом». Бронзовый призёр и лучший голкипер молодёжного чемпионата мира 2019 года. Победитель молодёжной суперсерии 2018 года.
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