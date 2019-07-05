Экс-форвард московского «Динамо» Закриссон продолжит карьеру на родине

Бывший нападающий московского «Динамо» Патрик Закриссон перешёл в «Лександ», информирует официальный сайт шведского клуба. 32-летний форвард заключил контракт до конца сезона-2022/23. Ранее хоккеист стал свободным агентом после того, как расторг соглашение с бело-голубыми.



«Очень рад, что заключил контракт с «Лександом». Надеюсь, что смогу оказать весомую помощь на обоих концах площадки. Кроме того, рассчитываю активно работать на тренировках. Постараемся сделать всё, чтобы команда заняла как можно более высокое место в таблице», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.



Прошлый сезон Закриссон провёл в составе «Динамо». В 49 матчах он набрал 20 (8+12) очков. В сезоне-2017/18 Патрик выступал за ХК «Сибирь» — на его счету 42 (13+29) очка в 56 матчах.



В 2008 году Закриссон в составе ХК «Линчёпинг» стал серебряным призёром чемпионата Швеции. Помимо этого он является серебряным призёром юниорского чемпионата мира — 2005.

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