Никита Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один год

Защитник Никита Задоров подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своём «твиттере».



В минувшем сезоне 24-летний Задоров отыграл 70 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и записал на свой счёт 14 (7+7) очков. Кроме того, Никита заработал показатель полезности «+19» и 75 минут штрафа. В плей-офф россиянин провёл 12 игр и не сумел отметиться результативными действиями, заработав показатель полезности «-5».

Задоров выбран «Баффало Сэйбрз» на драфте-2013 под общим 16-м номером. Он выступает за «лавин» с сезона-2015/16.



Никита играл на прошедшем чемпионате мира в Словакии, где стал бронзовым призёром в составе сборной России под руководством Ильи Воробьёва.