Генменеджер «Колорадо»: Задоров — важный игрок нашей команды

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал подписание однолетнего контракта с российским защитником Никитой Задоровым.



«Задоров — жёсткий и физически крепкий защитник. Никита является важной частью оборонительной линии «Колорадо», поэтому мы рады, что у него есть контракт на следующий сезон», — приводит слова Сакика официальный сайт «лавин».



В минувшем сезоне 24-летний Задоров отыграл 70 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и записал на свой счёт 14 (7+7) очков. Кроме того, Никита заработал показатель полезности «+19» и 75 минут штрафа. В плей-офф россиянин провёл 12 игр и не сумел отметиться результативными действиями, заработав показатель полезности «-5».



Задоров выбран «Баффало Сэйбрз» на драфте-2013 под общим 16-м номером. Он выступает за «лавин» с сезона-2015/16.

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