Дмитрий Сидляров перешёл в «Адмирал»
Нападающий Дмитрий Сидляров стал игроком «Адмирала», информирует официальный сайт команды из Владивостока. 24-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.
Воспитанник «Кристалла» из Электростали последние сезоны провел в системе московского «Динамо», выступая ранее в МХЛ за ХК «МВД», в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи и воронежский «Буран».
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Сидляров принял участие в 15 матчах за московское «Динамо», записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около девяти с половиной минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Сидляров на лёд не выходил.
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