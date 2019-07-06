Андреас Мартинсен стал игроком «Анахайма»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» заключил контракт с нападающим Андреасом Мартинсеном, информирует официальный сайт команды. 29-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, годовая зарплата составит $ 750 тыс. на уровне НХЛ и $ 250 тыс. при игре за фарм-клуб в АХЛ.



В прошедшем сезоне Мартинсен защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс», проведя за основную команду «индейцев» 24 матча в регулярном чемпионате. Нападающий записал на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности "-5" и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около восьми минут за матч.



Ранее Мартинен также выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш».