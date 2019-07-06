Карнаухов: дальше Кубок Гагарина не вывезу, главное — его увидели в «Юности»

Форвард ЦСКА Павел Карнаухов поделился впечатлениями от визита в Минск с Кубком Гагарина.
«Ощущения непередаваемые. Особенно эмоции переполняют, когда кубок приезжает сюда, в Минск, — место, где началась моя хоккейная история. В этот момент понимаешь, что все было не зря.
Как родилась идея привезти трофей в столицу Беларуси? Буквально сразу. Где-то на второй день после победы решил привезти кубок на три дня на родину. Очень хотелось выставить его именно в детской школе «Юности». Ждал ли такого ажиотажа? Об этом сильно не думал. Но привезти трофей в Минск нужно было в любом случае. Рад, что это произошло.
Какая экскурсионная программа ждет Кубок Гагарина? Планы грандиозные, однако дальше дома его не вывезу. Повторюсь, самое главное, что его увидели ребята из школы «Юности», — сказал Карнаухов в интервью телеканалу СТВ.
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