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Макэлинни: нужно сделать всё, чтобы не провалиться в первом матче за «Тампу»

Макэлинни: нужно сделать всё, чтобы не провалиться в первом матче за «Тампу»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Кёртис Макэлинни поделился впечатлениями после подписания контракта с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Контракт с 36-летним хоккеистом подписан сроком на два сезона, годовая зарплата составит $ 1,3 млн.

«Надо сделать все, чтобы не провалиться в дебютном матче. Всякий раз на адаптацию нужно время, но в итоге все решают твои человеческие качества, стремление играть на команду, умение держать себя в коллективе и интерес к новым партнёрам», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне уроженец канадского Лондона принял участие в 32 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру 2,58 шайбы и отражая 91,2% бросков. В плей-офф Кёртис сыграл пять матчей, но этого хватило, чтобы установить рекорд лиги. В возрасте 35 лет и 343 дней канадец стал самым возрастным в истории лиги вратарём, выигравшим дебютный матч в плей-офф в стартовом составе.

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