Агент Эрикссона — о конфликте с «Ванкувером»: Луи не хочет разрушать карьеру
Питер Вернер, входящий в число агентов нападающего «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссона, рассказал о настрое своего подопечного. Напомним, ранее стало известно о возможном обмене Эрикссона в другую команду после того, как форвард подверг критике работу тренерского штаба «Ванкувера».
«Луи не нарушил ни одного пункта своего контракта и по-прежнему является игроком «Ванкувера». Он не имеет ни малейшего желания разрушать свою карьеру и всем доволен», — приводит слова агента Aftonbladet.
В прошедшем сезоне 33-летний Эрикссон принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «–11» и 22 минутах штрафа.
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Агент: возможно, Луи Эрикссону было бы лучше играть в другом месте
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