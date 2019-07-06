Тренер «Калгари»: изучаю, что нужно Тальбо и что он любит

Тренер вратарей «Калгари Флэймз» Джордан Сигалет рассказал о специфике работы с голкиперами, пришедшими в качестве свободных агентов.
«Приходится адаптироваться. В случае с рынком свободных агентов есть один плюс: у спортсмена есть два месяца, чтобы наладить отношения и научиться доверять новым партнёрам и тренерам. Как только мы подписали Кэма Тальбо, я позвонил ему, чтобы познакомиться. Я стал изучать его: что он любит, что ему нужно каждый день. Так я смогу подготовиться к работе с ним. Большинство вратарей достаточно гибко подходит к таким вопросам, и часто их потребности совпадают. Так что не надо думать, что подходы резко отличаются. Поговорив с голкипером, посмотрев с ним записи, обсудив задачи на лето, можно понять, над чем надо работать, чему уделить больше внимания, что поможет вратарю добиться большего успеха», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.
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