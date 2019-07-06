Кекяляйнен: в хоккее побеждает команда, а не один ушедший или пришедший игрок

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о значении звёздных игроков в хоккее.
«Я всегда говорю, что хоккей — отличный командный вид спорта. Чемпионат выигрывает команда. В качестве примера: Таварес переходит в „Торонто“ как большой игрок, а Бозак уходит в „Сент-Луис“ и выигрывает Кубок Стэнли. Это не означает, что один пришедший или ушедший игрок будет иметь большое значение. Мы собираемся играть хорошо как команда.
Бемстрём и Тексье? Думаю, что эти ребята станут заметными фигурами в лиге. Не знаю, случится ли это прямо сейчас, но они точно не заставят себя ждать. Лига молодеет, ребята в 20 лет становятся лидерами команд. Мы считаем, что у нас именно такая молодежь в атаке и не уступим никому в лиге по подбору игроков обороны», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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