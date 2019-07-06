Калюжный: перед ОИ-2002 Крикунов проводил занятия в 11 часов вечера и в 5 утра

Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный вспомнил, как Владимир Крикунов готовил команду к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.
«Помню, мы готовились к Играм в Солт-Лейк-Сити, а тренер у нас тогда был Владимир Крикунов, он отличался жесткими тренировками. Команды у него всегда были хорошо подготовлены.
И он решил, чтобы мы лучше подготовились, чтобы лучше прошли акклиматизацию, начать тренироваться в Минске по времени Солт-Лейк-Сити. То есть у нас первое занятие было в 11 вечера, а второе – в 5 утра. Обед был в два часа ночи в гостинице «Беларусь» на последнем этаже.
Там народ гуляет: танцы, музыка. И команда заваливает на обед. Люди все смотрели и не могли понять, чем эти ребята занимаются. Почему они каждый день в два часа ночи обедают? Причем если у людей за соседними столами какая-то выпивка стоит, то у нас — салат, суп и второе», — приводит слова Калюжного официальный сайт ФХРБ со ссылкой на программу «Скамейка основных».
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