Холланд: на каком-то этапе «Эдмонтон» наделает много шума

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал неопределённость с Ессе Пульюярви и рассказал о селекционных планах «нефтяников».
«Пока не возникнет предложения, которое будет действительно иметь смысл для нашей команды, я не спущу курок. В ближайшей перспективе мы хотим бороться за плей-офф, но в долгосрочной… Пытаюсь создать тут очень хорошую команду, которая входила бы в элиту Западной конференции.
У нас есть молодые игроки, которым еще надо время, но они могут быть действительно важными частями этой команды в будущем. На каком-то этапе у нас появится много места под потолком зарплат, тогда-то мы и наделаем много шума.
Пульюярви? Мы разговаривали со многими командами. Сейчас я не уверен в том, где нахожусь. Я не уверен, в каком направлении развивается ситуация», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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