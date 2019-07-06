Холланд: на каком-то этапе «Эдмонтон» наделает много шума

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал неопределённость с Ессе Пульюярви и рассказал о селекционных планах «нефтяников».



«Пока не возникнет предложения, которое будет действительно иметь смысл для нашей команды, я не спущу курок. В ближайшей перспективе мы хотим бороться за плей-офф, но в долгосрочной… Пытаюсь создать тут очень хорошую команду, которая входила бы в элиту Западной конференции.



У нас есть молодые игроки, которым еще надо время, но они могут быть действительно важными частями этой команды в будущем. На каком-то этапе у нас появится много места под потолком зарплат, тогда-то мы и наделаем много шума.



Пульюярви? Мы разговаривали со многими командами. Сейчас я не уверен в том, где нахожусь. Я не уверен, в каком направлении развивается ситуация», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

Агент Пульюярви: если «Эдмонтон» не обменяет Ессе, он проведёт сезон в Европе