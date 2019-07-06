Экс-вратарь «Барыса» Граховина перейдёт в «Амбри-Пиотту»
Экс-вратарь казахстанского «Барыса» Доминик Граховина перейдёт в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», информирует Isport.cz. 1 июля клуб из Нур-Султана и голкипер расторгли действующий контракт по обоюдному соглашению сторон.
В минувшем сезоне 24-летний вратарь одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.
«Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где проиграл в пяти матчах «Авангарду». В первом раунде подопечные Андрея Скабелки обыграли «Торпедо» со счётом 4-3.
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