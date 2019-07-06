Генменеджер «Нэшвилла»: любовь Дюшейна к кантри делает партнёрство идеальным

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился впечатлениями от подписания долгосрочного контракта с нападающим Мэттом Дюшейном. Соглашение подписано сроком на семь лет и $ 56 млн.



«В это межсезонье нашей целью было усилить атаку, и подписание Мэтта Дюшейна даёт нам динамичного снайпера и умеющего вести игру центрфорварда. Рады, что такой мастеровитый и техничный игрок усилит наши первые два звена, а его семья ближайшие семь лет проведёт в Нэшвилле. Любовь Мэтта к кантри-музыке и страсть к Нэшвиллу делают это партнерство идеальным.



Мы не делаем изменения ради изменений. Мы стараемся совершать ходы, которые сделают нас лучше. И, уверен, в будущем сезоне многие наши игроки проявят себя куда ярче», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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