Салливан: Малкин остаётся элитным игроком, он один из лучших в поколении
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан, недавно подписавший новый контракт с клубом, поделился мнением о нападающем Евгении Малкине, для которого прошедший сезон стал неудачным.
«Мы с Малкиным одинаково видим движение вперёд. Евгений — элитный игрок, он по-прежнему остаётся элитным игроком НХЛ. Он один из лучших хоккеистов поколения и остаётся таким для „Питтсбурга“.
Я в восторге от состава „Питтсбурга“. Считаем, что наша группа игроков позволяет быть максимально конкурентоспособной командой. Теперь нам необходимо собраться и воплотить наши сильные качества в жизнь», — приводит слова специалиста Pittsburgh Post-Gazette.
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