Тренер «Питтсбурга» прокомментировал обмен Фила Кессела

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан, недавно подписавший новый контракт с клубом, поделился мнением об обмене нападающего Фила Кессела в «Аризону Койотс».
«У нас хватает способных ребят. Посмотрите на команду. Джейк Гюнцель играл во второй бригаде большинства. А он наш лучший снайпер. Джейк может играть в первой бригаде и набирать там много очков. Мы можем задействовать двух защитников — Джастина Шульца и Криса Летанга. Оба играют правым хватом. Алекс Гальченюк — очень интересный хоккеист. Он умеет не только бросать, но и забивать.
Нам очень нравится энтузиазм хоккеистов, которые появились в нашем составе. Их вдохновляет перспектива стать игроками „Питтсбург Пингвинз“, и они верят, что у нас есть шанс завоевать Кубок Стэнли», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
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