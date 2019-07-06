Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер «Питтсбурга» прокомментировал обмен Фила Кессела

Тренер «Питтсбурга» прокомментировал обмен Фила Кессела
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан, недавно подписавший новый контракт с клубом, поделился мнением об обмене нападающего Фила Кессела в «Аризону Койотс».

«У нас хватает способных ребят. Посмотрите на команду. Джейк Гюнцель играл во второй бригаде большинства. А он наш лучший снайпер. Джейк может играть в первой бригаде и набирать там много очков. Мы можем задействовать двух защитников — Джастина Шульца и Криса Летанга. Оба играют правым хватом. Алекс Гальченюк — очень интересный хоккеист. Он умеет не только бросать, но и забивать.

Нам очень нравится энтузиазм хоккеистов, которые появились в нашем составе. Их вдохновляет перспектива стать игроками „Питтсбург Пингвинз“, и они верят, что у нас есть шанс завоевать Кубок Стэнли», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент