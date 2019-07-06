Форварды Бозак и Шварц на лимузине приехали в родную провинцию с Кубком Стэнли

Канадцы «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц и Тайлер Бозак привезли завоёванный ими Кубок Стэнли в провинцию Саскачеван, откуда родом оба форварда. Официальный аккаунт клуба в «Твиттере» выложил фотографию автомобиля, на котором хоккеисты прибыли на родину.

Бозак и Шварц приехали на белом лимузине, на капоте которого красовались логотип клуба и изображение выигранного трофея. На автомобиль были нанесены надпись «обладатели Кубка Стэнли 2019», а также именные таблички с номерами хоккеистов. Хоккеисты встретились с болельщиками, а также посетили местную больницу.

Напомним, этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.