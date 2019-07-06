Экс-форвард «Аризоны» Казинс продолжит карьеру в «Монреале»

Нападающий Ник Казинс, выступавший за «Аризону Койотс», подписал однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс». Форвард получит $ 1 млн за выступления в новом клубе, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте НХЛ.
Казинс стал неограниченным свободным агентом, когда «Койотс» не продлили с ним соглашение, срок которого истёк 25 июня. Форвард перебрался в «Аризону» летом 2017 года из «Филадельфии Флайерз», став участником обмена двух клубов.
В 2011 году «Филадельфия» выбрала Казинса в третьем раунде драфта под 68-м номером. В сезоне-2018/19 форвард провёл за «Аризону Койотс» 81 матч, в которых набрал 27 очков по системе «гол + пас» (7 голов, 20 передач).
Ранее «Монреаль Канадиенс» подписал двусторонний контракт на один год с форвардом Филипом Вароне, выступавшим за «Филадельфию Флайерз». Его зарплата составит $ 700 тыс. за игры в НХЛ и $ 450 тыс. — в АХЛ.
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