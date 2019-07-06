Защитник «Коламбуса» выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку своей собакой

Спортсмены со всего мира продолжают соревноваться в эффектности и оригинальности, пытаясь выполнить вирусный челлендж, цель которого состоит в том, чтобы необычным образом открыть бутылку с водой. Финский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Маркус Нутиваара решил использовать для этих целей собственную таксу.



Хоккеист взял своего домашнего питомца на руки и, раскрутившись вместе с ним, открыл бутылку лапой собаки. Видео эффектного выполнения Bottle Cap Challenge опубликовал сам спортсмен в своём «инстаграме».

Ранее успешно справиться с челленджем удалось российским хоккеистам Евгению Хвостову и Данису Зарипову. Если 17-летний вратарь из системы СКА выполнил Bottle Cap Challenge ударом клюшки, то опытный форвард «Ак Барса» сделал это броском шайбы.

Вратарь СКА успешно выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку клюшкой