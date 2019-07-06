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Защитник «Коламбуса» выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку своей собакой

Защитник «Коламбуса» выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку своей собакой
Хоккей / НХЛ 0

Спортсмены со всего мира продолжают соревноваться в эффектности и оригинальности, пытаясь выполнить вирусный челлендж, цель которого состоит в том, чтобы необычным образом открыть бутылку с водой. Финский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Маркус Нутиваара решил использовать для этих целей собственную таксу.

Хоккеист взял своего домашнего питомца на руки и, раскрутившись вместе с ним, открыл бутылку лапой собаки. Видео эффектного выполнения Bottle Cap Challenge опубликовал сам спортсмен в своём «инстаграме».

Ранее успешно справиться с челленджем удалось российским хоккеистам Евгению Хвостову и Данису Зарипову. Если 17-летний вратарь из системы СКА выполнил Bottle Cap Challenge ударом клюшки, то опытный форвард «Ак Барса» сделал это броском шайбы.

Вратарь СКА успешно выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку клюшкой
Данис Зарипов принял участие в Bottle Cap Challenge, сбив крышку шайбой
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