Защитник «Коламбуса» выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку своей собакой

Спортсмены со всего мира продолжают соревноваться в эффектности и оригинальности, пытаясь выполнить вирусный челлендж, цель которого состоит в том, чтобы необычным образом открыть бутылку с водой. Финский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Маркус Нутиваара решил использовать для этих целей собственную таксу.
Хоккеист взял своего домашнего питомца на руки и, раскрутившись вместе с ним, открыл бутылку лапой собаки. Видео эффектного выполнения Bottle Cap Challenge опубликовал сам спортсмен в своём «инстаграме».
Ранее успешно справиться с челленджем удалось российским хоккеистам Евгению Хвостову и Данису Зарипову. Если 17-летний вратарь из системы СКА выполнил Bottle Cap Challenge ударом клюшки, то опытный форвард «Ак Барса» сделал это броском шайбы.
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