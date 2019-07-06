Задоров — об уходе Варламова из «Колорадо»: русских братанов всегда жалко терять

Российский защитник Никита Задоров, продливший контракт с «Колорадо Эвеланш», поделился мыслями об уходе из клуба своего соотечественника Семёна Варламова, перешедшего в «Нью-Йорк Айлендерс».
«Мы с Семёном переписывались, и уже после окончания сезона было понятно, что о контракте с «Эвеланш» он не договорится. Обидно, конечно. Мы три с половиной года провели вместе, дружили семьями, общались. Русских братанов всегда жалко терять. Вообще в НХЛ русские стараются держаться вместе. Приятно, когда в раздевалке есть с кем поговорить на родном языке. Так что, конечно, обидно. Но я желаю ему удачи в «Айлендерс». Главное, обойтись без травм», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.
Защитник, однако, не теряет надежду на приобретение клубом другого россиянина. «Может, Никиту Гусева обменяют? Держу свои пальцы скрещенными», — сказал Задоров, смеясь.
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