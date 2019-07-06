Семья защитника Боумистера оригинально отметила его приезд домой с Кубком Стэнли

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» продолжают путешествовать с завоёванным ими Кубком Стэнли, который им по традиции отдают на один день. Защитник Джей Боумистер привёз трофей домой.
Семья хоккеиста подготовилась к его приезду, надев свитера всех команд, за которые успел поиграть Боумистер. Они примерили домашние и гостевые комплекты формы «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз», «Флориды Пантерз»национальной сборной Канады, а также юниорского клуба «Медисин-Хат Тайгерс», выступающего в Западной хоккейной лиге.
Фотографию Боумистера и его семьи с Кубком Стенли выложил хранитель трофея Филипп Притчард в своём «твиттере».
Напомним, этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
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