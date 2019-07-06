Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Семья защитника Боумистера оригинально отметила его приезд домой с Кубком Стэнли

Семья защитника Боумистера оригинально отметила его приезд домой с Кубком Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» продолжают путешествовать с завоёванным ими Кубком Стэнли, который им по традиции отдают на один день. Защитник Джей Боумистер привёз трофей домой.

Семья хоккеиста подготовилась к его приезду, надев свитера всех команд, за которые успел поиграть Боумистер. Они примерили домашние и гостевые комплекты формы «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз», «Флориды Пантерз»национальной сборной Канады, а также юниорского клуба «Медисин-Хат Тайгерс», выступающего в Западной хоккейной лиге.

Фотографию Боумистера и его семьи с Кубком Стенли выложил хранитель трофея Филипп Притчард в своём «твиттере».

Напомним, этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент