Семья защитника Боумистера оригинально отметила его приезд домой с Кубком Стэнли

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» продолжают путешествовать с завоёванным ими Кубком Стэнли, который им по традиции отдают на один день. Защитник Джей Боумистер привёз трофей домой.



Семья хоккеиста подготовилась к его приезду, надев свитера всех команд, за которые успел поиграть Боумистер. Они примерили домашние и гостевые комплекты формы «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз», «Флориды Пантерз»национальной сборной Канады, а также юниорского клуба «Медисин-Хат Тайгерс», выступающего в Западной хоккейной лиге.

Фотографию Боумистера и его семьи с Кубком Стенли выложил хранитель трофея Филипп Притчард в своём «твиттере».



Напомним, этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.