Кожевников: реформа чемпионатов мира однозначно назрела. Даже перезрела

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, предложившего проводить чемпионаты мира по хоккею раз в два года.



«Последний чемпионат в Словакии показал, что в хоккее наметилось расслоение между восемью — десятью большими сборными с одной стороны и многочисленными середняками — с другой. Мировое первенство начинается с плей-офф, а на предварительном этапе в течение полутора недель мы видим избиение младенцев со счётом 10:0. На мой взгляд, реформа чемпионатов мира однозначно назрела и, я бы сказал, перезрела. Нужно сокращать турнир, кардинально менять его формулу.



Проводить турнир раз в два года? Вот здесь Василевский рассмешил. Отношусь к нему с большим уважением — в Братиславе он спас нашу команду в бронзовом матче с чехами. Но было бы любопытно, если бы Василевский сказал в СМИ, что плей-офф в НХЛ тоже нужно разыгрывать раз в два года. Его бы в Северной Америке, наверное, просто «съели», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.