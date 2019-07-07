Александров: очень рад оказаться в такой организации, как «Сент-Луис»

Российский форвард Никита Александров, выбранный под общим 62-м номером на драфте НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз», поделился эмоциями от этого события.
«Я был воодушевлён, потому что они выиграли Кубок Стэнли не просто так. Это клуб, способный побеждать. Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации.
Мне очень надо хорошо провести лето, после чего станет понятно, что мне нужно сделать для следующего шага вперёд. Конечно, я постараюсь попасть в НХЛ сразу, но если нет — вернусь в «Шарлоттаун», проведу там ещё один год и посмотрю, что будет потом», — приводит слова Александрова пресс-служба НХЛ.
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.
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