Тальбо – о переходе в «Калгари»: хочу прийти и доказать, что ещё многое могу

Канадский голкипер Кэм Тальбо, заключивший однолетний контракт с «Калгари Флэймз», рассказал, как планирует преодолевать последствия неудачного прошлого сезона.
«Прошлый год был неприятным исключением в моей карьере. Нужно просто принять это как должное. Каждый раз, когда случается такой сезон, нужно думать о будущем, поскольку вещи не всегда идут своим чередом. Так можно справиться с этим и стать лучше в долгосрочной перспективе.
Память у меня кратковременная. Я думаю, порой легче что-то сказать, чем сделать. Я просто хочу прийти сюда и доказать, что во мне ещё остался хоккей и я способен на многое. Это волнующий переход для меня. «Калгари» — очень сильная команда», — приводит слова голкипера NBC Sports.
В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Тальбо сыграл 31 матч при коэффициенте надёжности 3,36 и отражая 89,3% бросков за «Эдмонтон Ойлерз». 16 февраля 2019 года Кэм был обменян в «Филадельфию Флайерз», где стал восьмым голкипером, которого «лётчики» использовали в сезоне-2018/19. За «лётчиков» Кэм сыграл всего четыре матча, в которых одержал одну победу.
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