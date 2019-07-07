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Директор «Монреаля»: низкий рост в хоккее не проблема. Вспомните Мартена Сен-Луи

Директор «Монреаля»: низкий рост в хоккее не проблема. Вспомните Мартена Сен-Луи
Хоккей / НХЛ 0

Директор «Монреаль Канадиенс» по развитию игроков Роб Рэмэдж поделился мнением о 19-летнем нападающем Коуле Кофилде, которого канадский клуб выбрал под общим 15-м номером на драфте-2019.

«Низкий рост? Это не станет для него проблемой. Кофилд очень быстро работает клюшкой. Он умный. В таких ситуациях я всегда предлагаю вспоминать Мартена Сен-Луи. Он не был большим парнем, но в игре никогда не зажимался. Просто нужно всегда играть с умом. Знаете, такие парни берут не большим корпусом, а отличным владением клюшкой. Это большое преимущество и великолепное оружие. Это именно то, что такие игроки должны использовать», — приводит слова директора «Монреаль Канадиэнс» по развитию игроков официальный сайт НХЛ.

На юниорском чемпионате мира по хоккею — 2019 Коул Кофилд забросил 14 шайб, повторив рекорд Александра Овечкина по голам за один турнир. Рост американца — 167 см. Сен-Луи всего на 6 см выше. Он завершил профессиональную карьеру в 2015 году в возрасте 40 лет.

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