«Адмирал» оригинально объявил о переходе шведского защитника Альмквиста

28-летний шведский хоккеист Адам Альмквист, до недавнего времени выступавший за швейцарский «Берн», продолжит карьеру в КХЛ. Защитник станет новым приобретением «Адмирала».



Клуб из Владивостока оригинально представил новобранца. В официальном аккаунте «Адмирала» в «Инстаграме» появился пост с конкурсом, цель которого состоит в том, чтобы угадать новичка команды. Лицо хоккеиста на фотографии закрыто, однако многие болельщики сумели верно вычислить Альмквиста.

Шведский защитник уже играл в КХЛ. В сезоне-2014/15 он выступал за «Северсталь», отметившись четырьмя голевыми передачами в 21-м матче за клуб из Череповца. В составе «Берна» Альмквист записал на свой счёт один гол и 14 результативных передач в 50 играх регулярного сезона чемпионата Швейцарии, добавив к этому ещё один гол и четыре передачи в раунде плей-офф.