Хорошков: «Северсталь» развивает молодых игроков, а не набирает легионеров

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков рассказал, почему клуб не спешит заполнять все свободные вакансии для легионеров.



«Новички ещё могут появиться, 2–4 человека — не больше. Мы говорим об игроках с российским паспортом. У нас есть свободные места для легионеров, но мы не будем здесь спешить. В наши планы на входит брать кого попало, это должны быть иностранцы, которые в первую очередь усилят нашу команду и будут приемлемы в плане финансовых требований. Просто так заполнять заявку нет смысла.



Тут нет ничего необычного. Никто не откажется от сильных легионеров, но обычно они стоят больших денег. Найти сильных иностранцев, которые ещё не играли в КХЛ, на приемлемый для нас контракт не так просто. Шулак — один из таких игроков. Считаем, он серьёзно усилит нашу команду. Разносторонний защитник, с сильными ногами, хорошим броском, с опытом игры в НХЛ. Лишка играл за свою сборную по всем возрастам. Этот игрок может выполнять большой объём работы. Многие смотрят исключительно на статистику, мы же собираем самую разную информацию по игроку. У нас нет цели взять пять легионеров, просто чтобы они были, а потом не знать, что с ними делать. Лучше дать шанс молодому российскому игроку, тем более «Северсталь» давно славится своей школой. В конце прошлого сезона у нас раскрылись многие молодые ребята, нет причин отказываться от этого вектора развития ради легионеров, в которых мы не уверены.



У Лишки всего 10 очков в 56 матчах? Вы смотрите на статистку. Да, это не самые выдающиеся цифры, но и не провальные для игрока, которому на тот момент было 19 лет. Петунин, Якимов, Марковин, Кодола — какая у них была статистика до второй половины прошлого сезона и как они закончили чемпионат? Лишка по манере игры похож на Петунина, только более рослый и мощный. Он играл на чемпионате мира за сборную Словакии, забил два гола канадцам. Считаем, у него хороший потенциал, и я бы подождал с оценкой этого трансфера. Нам также важно, что человек в 20 лет правильно воспринимает этот шанс. Его контракт, возможно, самый маленький среди легионеров, играющих в российских клубах КХЛ», — сказал Хорошков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.