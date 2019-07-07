Хорошков: через год-два Подъяпольский будет в самом расцвете сил для вратаря

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков объяснил, почему клуб был нацелен заполучить ограниченно свободных агентов из других клубов КХЛ. Таким способом клуб заполучил из «Ак Барса» вратаря Владислава Подъяпольского и защитника «Спартака» Владислава Провольнева.
«Не думали о том, повторят ли «Ак Барс» и «Спартак» наши предложения. Нам нужны были эти игроки. Сделали предложение и ждали, пока пройдут отведённые регламентом КХЛ сроки. Не получилось бы — продолжили бы поиски, но были нацелены именно на этих игроков. Риск? В первую очередь мы смотрим на потенциал игрока. Владу (Подъяпольскому. – Прим. «Чемпионата») — 24 года, через год-два он будет в самом расцвете сил для вратаря. Он очень хорошо технически и тактически оснащён. Такие переходы не типичны для нашей лиги, но мы не хотим жить стереотипами. Мы увидели в Подъяпольском и Провольневе игроков, которые принесут пользу «Северстали», у нас были средства. Попробовали — получилось.
У Подъяпольского уже достаточно большой опыт игры в КХЛ. Он доказал свою состоятельность, в том числе в Казани, когда начинал сезон в роли третьего вратаря, а закончил в роли основного. Не всё получилось в плей-офф, но для него это был первый подобный опыт. Верим в наших вратарей, а кто и как будет играть, решит тренерский штаб.
Провольнев может стать одним из лидеров «Северстали». Почему нет? У него всё для этого есть. Не рассматриваем молодость как минус. Наоборот, это амбиции и желание расти. Рассчитываем, что он будет играть в топ-4. Но, опять же, все зависит от работы Влада, а последнее слово в любом случае будет за тренерским штабом», — сказал Хорошков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.
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