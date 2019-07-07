Жена Токранова — об уходе мужа в СКА: никто не имеет права осуждать Васю

Елена Токранова, супруга обладателя Кубка Гагарина Василия Токранова, рассказала об отношении к переходу мужа из казанского «Ак Барса» в СКА из Санкт-Петербурга.



«Мы до последнего надеялись, что останемся дома, в Казани, где живут родные и друзья. Было важно подписать контракт на долгий срок, так как у нас семья, ребёнок, хотелось стабильности. Уезжать мы никуда не планировали, хотя на тот момент предлагали условия разные клубы.



Время шло, и мы приняли тяжелое решение. Помню, когда Вася сказал о варианте со СКА, я не хотела в это верить. Надеялась, что всё-таки разрешится вопрос в пользу «Ак Барса». Но у нас в семье есть негласное правило: всё что ни делается — к лучшему. И когда что-то идёт не по плану, знаем: на данный момент так нужно.



Многие до сих пор осуждают переход Васи, считают, что он предал родной клуб и свою республику. Скажу так: 11 лет муж полностью отдавал себя команде, бился, доказывал, что заслужил место в составе и достойное отношение к себе. И никто не имеет права его осуждать, никто не знает, как он шёл к своей цели, чтобы стать тем Василием Токрановым, какой есть сейчас. Он никого не обманывал, не бросал и не предавал, просто сделал ещё один шаг на пути к своей цели», — приводит слова супруги Василия Токранова официальный сайт КХЛ.