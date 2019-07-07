Токранов рассказал о встречах с фанатами «Ак Барса» после перехода в СКА

Обладатель Кубка Гагарина Василий Токранов рассказал, как принималось решение о переходе из «Ак Барса» в СКА, а также отметил, что в Казани его не считают предателем.
«Скажу честно, уезжать из Казани было тяжело, но хоккейную жизнь не изменить. Играем, работаем дальше. СКА такой же топовый клуб, как и «Ак Барс». Сначала в Питере ощущал себя непривычно. Хоть многих ребят и знаю, тем не менее — новая команда, город. В целом сейчас всё устраивает и есть стабильность.
Меня считают предателем? Этим летом я много фанатов «Ак Барса» встретил в Казани, и никто плохого слова не сказал. Говорили только, обидно, что ушёл, и что ждут обратно.
О победе забываешь быстро и стремишься к следующей. В составе СКА есть желание завоевать ещё раз Кубок Гагарина и как-то начинать догонять моего друга Даниса Зарипова», — приводит слова Токранова официальный сайт КХЛ.
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