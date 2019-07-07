Генменеджер «Калгари» — о переходе Тальбо: роль Кэма в команде? Ловить шайбу

Генеральный менеджер «Калгари Флеймз» Брэд Треливинг прокомментировал приход в клуб 31-летнего голкипера Кэма Тальбо, в шутливой форме уйдя от ответа на вопрос о его роли в команде.



«Когда мы получили представление о характере, трудовой этике, умениях Тальбо, то поняли, что у него есть шанс играть здесь. Приятно видеть Кэма у нас. У меня была возможность поговорить с ним сегодня утром об ожиданиях, а также обсудить наши предыдущие разговоры о той роли, в которой мы видим Тальбо в нашей команде. Что за роль? В конечном счёте она довольно незамысловатая – просто ловить шайбу», — приводит слова Треливинга официальный сайт «Калгари Флеймз».



В минувшем регулярном чемпионате Тальбо сыграл 31 матч при коэффициенте надёжности 3,36 и отражая 89,3% бросков за «Эдмонтон Ойлерз». 16 февраля 2019 года Кэм был обменян в «Филадельфию Флайерз», где стал восьмым голкипером, которого «лётчики» использовали в сезоне-2018/19. За «лётчиков» Кэм сыграл всего четыре матча, в которых одержал одну победу.

