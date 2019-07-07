Матч звёзд КХЛ-2020 состоится в Москве на «ВТБ-Арене»

Стало известно следующее место проведения ежегодного Матча звёзд КХЛ. Он состоится 18–19 января 2020 года на «ВТБ-Арене» в Москве. Это решение прокомментировал член совета директоров лиги Александр Медведев.
«Матч звёзд пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» — динамовском комплексе, который включает в себя хоккейную и футбольную арены. Хоккейная арена очень хорошая. Думаю, эта неделя пройдет на самом высоком уровне», — приводит слова Медведева ТАСС.
Он также отметил, почему выбор пал в пользу Москвы, хотя ранее основным претендентом на проведение Матча звёзд назывался Санкт-Петербург. «Было получено предложение о проведении Недели звёзд на «ВТБ-Арене». От него трудно отказаться», — отметил Медведев.
Матч звёзд состоится в Москве в третий раз. В сезоне-2008/09 он проходил Красной площади, а в сезоне-2015/16 — в «ВТБ Ледовом дворце», который в настоящее время носит название «ЦСКА-Арена».
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