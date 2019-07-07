Юха Метсола представил дизайн шлема к новому сезону

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола представил новый дизайн шлема к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть фото нового шлема можно на странице Метсолы в «Инстаграме».



В минувшем сезоне 30-летний вратарь провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, одержав 25 побед. Финн отражал 93,4 % бросков и пропускал 2,02 шайбы за матч. В плей-офф на счету Метсолы 95,4 % бросков при коэффициенте надёжности 1,54. По итогам сезона финна признали лучшим голкипером КХЛ.



«Салават Юлаев» добрался до финала Восточной конференции, где проиграл в шести матчах хоккеистам «Авангарда». В первом раунде подопечные Николая Цулыгина одолели «Металлург» со счётом 4-2, а в полуфинале конференции уфимский клуб обыграл «Автомобилист» — 4-1.