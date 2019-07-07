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Задоров объяснил, почему не подписал долгосрочный контракт с «Колорадо»

Задоров объяснил, почему не подписал долгосрочный контракт с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал, по какой причине ему не удалось подписать долгосрочный контракт. Россиянин заключил однолетний договор с клубом с зарплатой $ 3,2 млн.

«При обсуждении долгосрочного контракта мы бы не сошлись с генеральным менеджером Джо Сакиком по условиям. Так что мы сразу поняли, что в данном направлении даже не стоит двигаться. По крайней мере пока», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 24-летний Задоров отыграл 70 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и записал на свой счёт 14 (7+7) очков. Кроме того, Никита заработал показатель полезности «+19» и 75 минут штрафа. В плей-офф россиянин провёл 12 игр и не сумел отметиться результативными действиями, заработав показатель полезности «-5».

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