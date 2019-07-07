Воробьёв: игру в системе «Филадельфии» оценю на 3, не выполнил личные задачи

Нападающий Михаил Воробьёв оценил выступление в системе «Филадельфии Флайерз».



«Выступление в «Филадельфии» оценю на тройку. Не закрепился в основной команде. Не выполнил личные поставленные задачи. Команда — ни НХЛ, ни АХЛ — не попала в плей-офф, а в прошлом году проиграли в финале конференции. Команда была настроена на поход за кубком. План на следующий сезон — закрепиться в основной команде.



В России команда собирается в июле и работает по одинаковой системе тренера. А в США ты сам себе ищешь и нанимаешь тренера. Сдаёшь тесты, он смотрит на твои сильные и слабые стороны. Учитывают особенности каждого игрока, не дают одинаковые упражнения на всех. Кому-то, может, не нужны некоторые упражнения, он сильный в этом, а ему всё равно приходится это делать. К сентябрьскому лагерю игрок должен приезжать физически готовым, потому что иначе он не будет играть предсезонные игры и его просто сплавят», — приводит слова Воробьёва «Медиакорсеть».

Проворов: Воробьёв выйдет на лидирующие позиции, если будет продолжать работать