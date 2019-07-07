Полиция задержала двух игроков НХЛ за драку у ночного клуба

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грир и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.



Согласно данным источника, инцидент произошёл из-за счёта, оплаченного в заведении. Хоккеисты спорили на улице с неизвестным мужчиной, после чего конфликт перерос в драку. Пострадавший получил травмы шеи, челюсти, ребра и бицепса. Мужчина вызвал полицию, но при этом отказался от медицинской помощи. Милано и Грир доставлены в полицейское отделение, им предъявили обвинение в нападении.



В минувшем сезоне 22-летний Грир провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2». На счету 23-летнего Милано одна заброшенная шайба в восьми матчах регулярки.

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