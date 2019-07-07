Ламорелло: Сорокин — один из факторов приобретения Варламова
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал заключение четырёхлетнего контракта с голкипером Семёном Варламовым и возможный приезд в НХЛ через год вратаря ЦСКА Ильи Сорокина.
«На мой взгляд, Сорокин — очень талантливый вратарь. В настоящий момент это лучший голкипер, выступающий в КХЛ. У Сорокина остался один год по контракту с ЦСКА. Возможно, у него возникнут проблемы с языковым барьером, но теперь во вратарской бригаде есть его соотечественник, на которого он может равняться. Они вместе играли в паре команд, так что возможный приезд Сорокина можно считать одним из факторов приобретения Варламова», — приводит слова Ламорелло официальный сайт «Айлендерс».
Интересы Сорокина и Варламова представляет один агент.
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Ничего личного, но сделка выглядит не очень.
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