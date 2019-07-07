Ахо: благодарю «Монреаль» за предложение, но я хотел играть за «Каролину»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо поделился мнением о повторении клубом оффер-шита, которое сделал «Монреаль Канадиенс». Финн продолжит играть за «ураганов» и заработает за пять лет $ 42,27 млн.



«Благодарю «Монреаль» за предложение, но я всегда надеялся, что продолжу выступать за «Каролину». Поскольку я был ограниченно свободным агентом, у меня было мало вариантов как-то повлиять на ситуацию. Для меня важно быть на льду с первого дня тренировочного лагеря. Ситуация сложилась непросто для меня и моей семьи, и я рад, что всё закончилось.



У нас молодая и интересная команда, и я не могу дождаться того момента, когда приступлю к работе с одноклубниками. Я люблю Роли и с волнением жду начала нового сезона», — приводит слова Ахо пресс-служба «Каролины» в «Твиттере».

Агент Ахо подтвердил, что его клиент намерен перейти в «Монреаль»