Капитан «Айлендерс»: разочарованы тем, что Ленер покинул команду

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал уход из команды голкипера Робина Ленера. Швед подписал однолетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс» в статусе свободного агента.
«Очень тяжело осознавать, что Робин покинул команду. Парень пережил немало неприятных моментов, но при этом проявил себя с лучшей стороны, защищая ворота «Айлендерс». Ленер поставил себя в выгодное положение. Мы все, как товарищи по команде, разочарованы его уходом, но при этом желаем ему всего хорошего в «Чикаго». Там он будет великолепен, и я с нетерпением жду, когда он сыграет», — приводит слова Ли официальный сайт «островитян».
По итогам прошедшего сезона Ленер вошёл в тройку лучших голкиперов в голосовании на «Везина Трофи». Ранее скандинавский вратарь сообщил, что хотел бы остаться в Нью-Йорке.
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