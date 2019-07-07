Капитан «Айлендерс»: разочарованы тем, что Ленер покинул команду

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал уход из команды голкипера Робина Ленера. Швед подписал однолетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс» в статусе свободного агента.



«Очень тяжело осознавать, что Робин покинул команду. Парень пережил немало неприятных моментов, но при этом проявил себя с лучшей стороны, защищая ворота «Айлендерс». Ленер поставил себя в выгодное положение. Мы все, как товарищи по команде, разочарованы его уходом, но при этом желаем ему всего хорошего в «Чикаго». Там он будет великолепен, и я с нетерпением жду, когда он сыграет», — приводит слова Ли официальный сайт «островитян».



По итогам прошедшего сезона Ленер вошёл в тройку лучших голкиперов в голосовании на «Везина Трофи». Ранее скандинавский вратарь сообщил, что хотел бы остаться в Нью-Йорке.

Ленер: я хотел остаться в «Айлендерс», но они поставили мне ультиматум