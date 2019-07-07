Генменеджер «Нью-Джерси»: Суббэн и Симмондс помогут нам решить проблемы

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал приобретение защитника Пи Кея Суббэна и нападающего Уэйна Симмондса.
«Суббэн и Симмондс помогут нам решить проблемы, которые дали о себе знать в концовке сезона. Я настроен оптимистично. У нас в команде есть молодёжь, ветераны, которые помогут на площадке и в раздевалке. Мне нравится состав, и мы многого ждём от Пи Кея, Уэйна и Джека Хьюза. Мы набрали ход, стали сильнее. Я с нетерпением жду начала сезона, но клубу ещё надо поработать. Но в целом мы добились прогресса.
В концовке сезона нам стало понятно, что команде нужны защитник в первую или вторую пару и габаритный правый крайний нападающий. За исключением Кайла Палмьери, у «Дэвилз» нет хоккеистов, которые бы всю карьеру провели справа. Суббэн закрыл вопрос с защитником, а потом, когда стало понятно, что «Нэшвилл» не собирается подписывать Уэйна, мы решили, что этот форвард идеально нам подойдёт. Я всегда с огромным уважением относился к тому, как играет Уэйн. Он бьётся и всегда готов сыграть за партнёра», — приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.
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