«Каролина» заключила однолетний контракт с нападающим Гиббонсом
Нападающий Брайан Гиббонс подписал двусторонний контракт с «Каролиной Харрикейнз», информирует официальный сайт «ураганов». Соглашение рассчитано на один сезон. Если хоккеист закрепится в основной команде, то заработает $ 725 тыс.
В минувшем сезоне 31-летний Гиббонс провёл 64 матча за «Анахайм Дакс» и «Оттаву Сенаторз», набрав 19 (8+11) очков. После обмена в канадский клуб, который состоялся в феврале, хоккеист набрал 14 (6+8) баллов в 20 матчах регулярного чемпионата.
Всего в НХЛ провёл 189 матчей и набрал 67 (25+42) очков. Ранее защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз».
В прошедшем сезоне «ураганы» дошли до финала Восточной конференции, где проиграли в четырёх матчах «Бостон Брюинз».
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