Воробьёв: никто не относится к играм так серьёзно, как Проворов

Защитник системы «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв поделился мнением об одноклубнике, защитнике Иване Проворове.



«В «Филадельфии» меня впечатлил Ваня Проворов. Мне кажется, никто так не делает. Он приходит на тренировку за полтора часа. Полтора часа только разминка. После тренировки последний уходит. Показывает профессионализм. В номере с ним жил, видел, как он готовится. Ещё никогда не встречал того, кто так серьёзно к играм относится.



Первые четыре игры у меня всё круто было. Потом я сам себя психологически «сожрал». У меня убрали привычных партнёров, потому что Ван Римсдайк травмировался. Начали подставлять кого-то, а я привык, почти всю предсезонку играл с Ван Римсдайком и Симмондсом, у нас начало получаться. Время уменьшилось где-то на полторы минуты, я начал в себе проблему искать и сам себя «сожрал» психологически», — цитирует Воробьёва «Медиакорсеть».



«Филадельфия» предложила контракт Проворову