Дело игроков НХЛ, причастных к драке в Нью-Йорке, рассмотрят в сентябре
Заседание суда по делу нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Сонни Милано и форварда «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грира состоится 4 сентября. Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Аарон Порцлайн.
Ранее стало известно, что игроки организовали драку возле ночного клуба в Нью-Йорке. Инцидент произошёл из-за счёта, оплаченного в заведении. Хоккеисты спорили на улице с неизвестным мужчиной, после чего конфликт перерос в драку. Пострадавший получил травмы шеи, челюсти, ребра и бицепса. Мужчина вызвал полицию, но при этом отказался от медицинской помощи. Милано и Грир были доставлены в полицейское отделение, им предъявили обвинение в нападении.
Заседание суда состоится за девять дней до открытия тренировочных лагерей клубов НХЛ.
Полиция задержала двух игроков НХЛ за драку у ночного клуба
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