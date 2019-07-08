Дело игроков НХЛ, причастных к драке в Нью-Йорке, рассмотрят в сентябре

Заседание суда по делу нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Сонни Милано и форварда «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грира состоится 4 сентября. Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Аарон Порцлайн.



Ранее стало известно, что игроки организовали драку возле ночного клуба в Нью-Йорке. Инцидент произошёл из-за счёта, оплаченного в заведении. Хоккеисты спорили на улице с неизвестным мужчиной, после чего конфликт перерос в драку. Пострадавший получил травмы шеи, челюсти, ребра и бицепса. Мужчина вызвал полицию, но при этом отказался от медицинской помощи. Милано и Грир были доставлены в полицейское отделение, им предъявили обвинение в нападении.



Заседание суда состоится за девять дней до открытия тренировочных лагерей клубов НХЛ.



Полиция задержала двух игроков НХЛ за драку у ночного клуба