Кинэн: Бобровский сделал удачный выбор, перейдя во «Флориду»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн прокомментировал переход в «Флориду Пантерз» голкипера Сергея Бобровского. Россиянин подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн.
«Во «Флориде» сейчас строится новая команда, на пост главного тренера пришёл Джоэл Кенневилль, один из сильнейших специалистов НХЛ. Здесь Бобровский станет одним из лидеров, а сам клуб будет развиваться и постепенно начнёт решать большие задачи. С учётом всех аспектов — и спортивных, и финансовых — выбор Сергеем сделан удачный», — приводят слова Кинэна «Известия».
30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл последние семь сезонов в составе «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.
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