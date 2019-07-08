Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кинэн: Бобровский сделал удачный выбор, перейдя во «Флориду»

Кинэн: Бобровский сделал удачный выбор, перейдя во «Флориду»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн прокомментировал переход в «Флориду Пантерз» голкипера Сергея Бобровского. Россиянин подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн.

«Во «Флориде» сейчас строится новая команда, на пост главного тренера пришёл Джоэл Кенневилль, один из сильнейших специалистов НХЛ. Здесь Бобровский станет одним из лидеров, а сам клуб будет развиваться и постепенно начнёт решать большие задачи. С учётом всех аспектов — и спортивных, и финансовых — выбор Сергеем сделан удачный», — приводят слова Кинэна «Известия».

30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл последние семь сезонов в составе «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.

Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот
Панарин – второй в списке самых дорогих хоккеистов, Бобровский – самый высокооплачиваемый вратарь среди европейцев.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент